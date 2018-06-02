ضبط ثنائي بوضع حميم داخل مدينة الملاهي !

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في حادثة غير مألوفة، تم ضبط شخصين يمارسان العلاقة الحميمة داخل الدولاب الهوائي في إحدى مدن الملاهي في مدينة ياروسلافل الروسية.

وأصيب رواد الملاهي بالصدمة عند رؤية هذا المشهد “الغريب”، كما قاموا بتسجيل مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي من بعدها. وظهر الشخصان بوضوح في الفيديو، إذ إن زجاج قمرة الدولاب الهوائي باللون الشفاف.

وقال العاملون في مدينة الملاهي إنهم لا يتحمّلوا مسؤولية ما حصل، وقد باشرت الشرطة بالتحقيقات فور انتشار مقطع الفيديو من قبل الناشطين على الانترنت.

وقد يتم فرض غرامة مالية على الرجل والمرأة أو أن يتم الحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوماً، في حال ثبت أن ما فعلاه هو خرق للقانون.



lbc