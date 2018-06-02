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القضاء السعودي يتحرك ضد تغريدة عن "الرجل العنكبوت"

2
JUNE
2018
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صرحت قوى الدفاع المدني السعودي عبر تويتر، بأنها ستقدم شكوى قضائية ضد شخص طالبها أن تتعلم من "الرجل العنكبوت" في إنقاذ أرواح الناس.
وعلى ما يبدو أن مديرية الدفاع استقبلت التغريدة على أنها استهزاء بها، وذلك عندما نشر المستخدم فيديو "الرجل العنكبوت" المالي وهو ينقذ طفلا معلقا من شرفة بناء في فرنسا، وأتبعها بتعليق تضمن: "على الرجل أن يأتي ويعطي دروس تدريب لطاقم الدفاع المدني في كيفية تسلق المباني بسرعة وحماية المصابين".
وفي ردها على التغريدة، علقت طواقم الدفاع المدني على تويتر: "تم رصد التغريدة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها". وبعد مرور بعض الوقت، لوحظ بقاء الفيديو على صفحة الشاب واختفاء التعليق الناقد.

وأشعلت الحادثة جدلا كبيرا على تويتر بين مؤيد ومعارض لما قاله الشخص، حيث أبدى البعض استياءهم من رد الدفاع المدني الذي رؤا فيه "مبالغة وتقويضا لحق الرجل في انتقاد عمل الدفاع المدني".

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