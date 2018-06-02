احذروا من "الخس الروماني".. قتل 5 أميركيين

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توفي 5 أميركيين في الولايات المتحدة، حتى يوم الجمعة، في تفشي جديد لبكتيريا "إي كولاي"، من بينها 4 حالات مرتبطة بتناول الخس الروماني الملوث بهذه البكتيريا القاتلة.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة أنه تم تسجيل 25 حالة جديدة مصابة ببكتيريا "إي كولاي"، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 197 حالة في 35 ولاية، تم نقل 89 شخصا منهم للمستشفيات.

وربط مسؤولون في المجال الصحي بين تفشي بكتيريا "إي كولاي" وتناول الخس الروماني، الذي يزرع في منطقة يوما بولاية أريزونا، لكن إدارة الأدوية والغذاء الأميركية تقول إنه لا أدلة على ذلك، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، وقال مسؤولون في المجال الصحي، الجمعة، إنهم علموا بوجود 4 وفيات أخرى، واحدة في أركنساس وواحد في نيويورك واثنتان في ولاية مينيسوتا.

وقد ظهر المرض مؤخرا في الولايات المتحدة لأول مرة في مارس الماضي، وعاد المرض مجددا في 12 مايو الماضي، وفق مركز مكافحة الأمراض والوقاية.

وقال بعض المرضى إنهم لم يتناولوا الخس الروماني الذي يعتقد أنه مصدر البكتريا، لكنهم كانوا على اتصال بأشخاص مرضى بعد تناوله لهذا النوع من الخس.

وتعد معظم بكتيريا "إي كولاي" غير ضارة، لكن بعضها ينتج سموما يمكن أن تسبب مرضا شديدا. وتظهر أعراض الإصابة بالمرض بعد 3 أيام من التعرض للبكتريا.

ومن أبرز أعراض الإصابة ببكتريا "إي كولاي" الإسهال الدموي والقيء وآلام في المعدة.