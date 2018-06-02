living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا من "الخس الروماني".. قتل 5 أميركيين

2
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توفي 5 أميركيين في الولايات المتحدة، حتى يوم الجمعة، في تفشي جديد لبكتيريا "إي كولاي"، من بينها 4 حالات مرتبطة بتناول الخس الروماني الملوث بهذه البكتيريا القاتلة.
 
وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة أنه تم تسجيل 25 حالة جديدة مصابة ببكتيريا "إي كولاي"، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 197 حالة في 35 ولاية، تم نقل 89 شخصا منهم للمستشفيات.
 
وربط مسؤولون في المجال الصحي بين تفشي بكتيريا "إي كولاي" وتناول الخس الروماني، الذي يزرع في منطقة يوما بولاية أريزونا، لكن إدارة الأدوية والغذاء الأميركية تقول إنه لا أدلة على ذلك، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، وقال مسؤولون في المجال الصحي، الجمعة، إنهم علموا بوجود 4 وفيات أخرى، واحدة في أركنساس وواحد في نيويورك واثنتان في ولاية مينيسوتا.
 
وقد ظهر المرض مؤخرا في الولايات المتحدة لأول مرة في مارس الماضي، وعاد المرض مجددا في 12 مايو الماضي، وفق مركز مكافحة الأمراض والوقاية.
 
وقال بعض المرضى إنهم لم يتناولوا الخس الروماني الذي يعتقد أنه مصدر البكتريا، لكنهم كانوا على اتصال بأشخاص مرضى بعد تناوله لهذا النوع من الخس.
 
وتعد معظم بكتيريا "إي كولاي" غير ضارة، لكن بعضها ينتج سموما يمكن أن تسبب مرضا شديدا. وتظهر أعراض الإصابة بالمرض بعد 3 أيام من التعرض للبكتريا.
 
ومن أبرز أعراض الإصابة ببكتريا "إي كولاي" الإسهال الدموي والقيء وآلام في المعدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout