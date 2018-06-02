living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير هاري وميغان ماركل يرفضان هدايا بـ 9 ملايين $!

2
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يسمح لأفراد العائلة المالكة بقبول هدايا من الشركات أو الغرباء، وهذا ما دفع الأمير هاري وميغان ماركل إلى إعادة هدايا عديدة أرسلت إليهما بمناسبة الزفاف.
 
وحصل الزوجان على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل 9.3 مليون دولار، من المهنئين والشركات التي تبحث عن الدعاية.
 
ولأن تأثير دوقة ساسيكس على عالم الموضة معروف، حتى قبل أن تصبح فردا من العائلة الملكية البريطانية، تنافست ماركات الملابس للحصول على فرصة ارتدائها أحد أزيائهم الجديدة.
 
وأصدر الزوجان مبادئ توجيهية قبل الزفاف الملكي، تتضمن مسألة هدايا التهنئة، حيث جاء فيها: "تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تقديم الهدايا إلى كنيسة سانت جورج أو الاستقبال الذي يلي ذلك في قلعة ويندسور، وينصح الضيوف بالسعي للحصول على المزيد من الإرشادات بشأن ترتيبات إرسال أي هدايا إلى قصر كينسينغتون".
 
وقال قصر كينسينغتون في بيان له: "عندما يتم قبول الهدايا، يجب أن تحظى بموافقة العائلة المالكة مشروطة بتعهد المؤسسة بعدم استغلال الهدية لأغراض تجارية".
 
وبصرف النظر عن الهدايا التي لا يمكن الاحتفاظ بها وقيمتها 9.3 مليون دولار، فقد تلقى دوق ودوقة ساسيكس بعض الهدايا المميزة التي لن يضطروا لإعادتها، بما في ذلك زوج من الكوالا أطلق عليهما: ميغان وهاري من المنطقة الأسترالية في نيو ساوث ويلز، ويتم الاحتفاظ بهما في حديقة حيوان "Taronga Zoo".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout