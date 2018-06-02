هروب طواويس من حديقة حيوان أميركية

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تم العثور على طاووسين من أصل أربعة هربوا من حديقة الحيوان في فيلادلفيا الأميركية خلال الأسبوع الحالي وقاموا بالتجول على طريق سريع، وذلك بعد يوم من العثور على آخر نافقا على هذا الامتداد من الطريق.

قال مسؤولون في الحديقة إن أحد المارة رصد الطاووسين صباح اليوم الجمعة بالقرب من مركز للفروسية.

وبقي المبلغ إلى جوار الطاووسين حتى وصل عمال حديقة الحيوان وأنقذوهما.

ووصف العمال الطاووسين "بصحة جيدة ولكن جوعانين".

ما زال الطاووس الرابع طليقا.

شوهد الطواويس لدى سيرهم على طريق سريع قرب حديقة الحيوان مساء الأربعاء.

أغلقت شرطة الولاية حارتين من الطريق السريع بينما كانت تتعقب الطواويس، ما تسبب في تكدسات على امتداد أميال.

تمكنت الشرطة من إخراج الطيور من الطريق السريع، ولكنهم هربوا من الحظيرة مرة أخرى.