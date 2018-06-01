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وزارة الدفاع الروسية تكشف عن نموذج عسكري لـ "لادا-نيفا"

1
JUNE
2018
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كشف المنتدى العلمي التقني الثاني الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو عن سيارة الدعم الناري "فيس 29467".

وتشبه هذه المركبة أسطورة السيارات الروسية "لادا-نيفا". وهي في حقيقة الأمر نموذج عسكري لتلك السيارة، تم تعديله ليناسب ظروف العمليات الحربية ومكافحة الإرهاب.
وقد تتزود السيارة بمختلف الأسلحة ومنها مثلا قاذف القنابل من طراز "آ غي إس-17" أو "آ غي إس-30" ورشاشات ثقيلة من طراز "بيتشينيغ" و"أوتيوس" و"كورد". كما يمكن أن تنصب فيها منظومات الصواريخ المضادة للدبابات بمختلف أنواعها. ويمكن أن تحمل سيارة "فيس 29467" على متنها مدفع هاون عيار 82 ملم وذخيرته.
وبلغ طول السيارة 4500 ملم، عرضها 1750 ملم، ارتفاعها 1850 ملم وحمولتها 640 كيلوغراما.

أما قوة محرك المركبة فبلغت 95 حصانا. وتزود بصندوق سرعة سداسي ميكانيكي. ويتسع خزانها لـ 42 لترا من الوقود. وبلغت سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة. وازدادت المسافة بين سطح الطريق وقعر السيارة إلى 240 ملم.

روسيا اليوم
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