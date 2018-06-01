عامل صف سيارات بفندق يتسبب في كارثة

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تسبب عامل صف السيارات في أحد فنادق مدينة سيدني الأسترالية في تحطم سيارة "بروشه"، يقدر سعرها بـ 300 ألف دولار، بعد أن صدمها بسيارة من نوع "سوبارو".

وأدت طريقة الصف الخاطئة من عامل الفندق في دهس سيارة "البورشه"، وهي من طراز 911 كاريرا كابريوليه، تحت عجلات سيارة سوبارو رباعية الدفع.

ويعتقد أن عامل فندق "حياة ريجنسي" صف السيارة بوضعية مختلفة، مما جعلها تسير إلى الأمام بدلا من الخلف، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

ودفعت سيارة البورشه في طريقها إلى الأمام سيارة من نوع "كيا سيراتو" بيضاء اللون، لتستقر البورش تحت عجلات سيارة "سوبارو".

واتجهت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، ورفعت السيارات المتضررة، وأوقفت عامل صف السيارات الذي كان عالقا تحت حطام السيارة باهظ الثمن.