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استطلاع للرأي.. كفاك تغريدا يا ترامب

1
JUNE
2018
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كشف استطلاع حديث للرأي أن أغلب الأميركيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب ينشر تغريدات أكثر مما ينبغي على حسابه بموقع "تويتر".
وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "مورنينغ كونسلت" وصحيفة "بوليتيكو" وشارك فيه 1995 شخصا، فإن 72 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم قالوا إن ترامب "يفرط في التغريد".
 
ويزيد هذا الرقم في الاستطلاع الذي أجري بين 23 و29 مايو، بنسبة 16 بالمئة عن نتيجة استطلاع مشابه في ديسمبر 2016، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وحتى بقياس نتائج الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع، فإن الأغلبية (58 بالمئة) من المنتمين لحزب ترامب يرون أنه يستخدم منصة التواصل الاجتماعي أكثر من اللازم، مقابل 27 قالوا إنه يغرد باعتدال، و3 بالمئة يعتقدون أنه لا يستخدم "تويتر" بالشكل الكافي.
 
ويعتبر "تويتر" الأداة الرئيسية التي يستخدمها ترامب لإبداء آراءه وإعلان قراراته وحتى مهاجمة خصومه.
 
وأحيانا ما يدلي الرئيس الأميركي على "تويتر" بتصريحات، قبل أن يبلغ بها المسؤولين في إدارته.
 
ويمتلك ترامب على "تويتر" 52.3 مليون متابع، ويعد حسابه الأكثر متابعة بين حسابات زعماء العالم على الموقع.
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