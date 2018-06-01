سعر خيالي لخريطة "غابة المائة فدان" في سوذبيز

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تعرض دار سوذبيز للمزادات في لندن خريطة أصلية لغابة المئة فدان التي دارت فيها أحداث قصص شخصية (ويني ذا بو) الخيالية الكرتونية الشهيرة وأصدقاؤه في مزاد بسعر تقديري يصل إلى 200 ألف دولار.

والخريطة عبارة عن رسم بخط يد إي.إتش شيبرد في عام 1926 ويصور العالم الخيالي المحبوب الذي ابتدعه المؤلف إيه.إيه ميلن ويحتوي على الشخصيات الكرتونية لتلك القصص منها ويني ذا بو نفسه وكريستوفر روبين وبيجليت وإيور.

وقال فيليب إرينغتون وهو متخصص في الكتب والرسوم التوضيحية في سوذبيز "إنها قطعة قيمة جدا لأنها مدخل لعالم ويني ذا بو... إنها هناك في صدر الطبعة الأولى للكتاب وفي الأوراق النهائية وهي هناك أيضا في ديزني" في إشارة لفيلم أنتج عام 1966 باسم (ويني ذا بو آند ذا هني تري).

وتعرض الخريطة التي يقدر ثمنها بما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه استرليني في مزاد الأدب الانجليزي والتاريخ والعلوم وكتب الأطفال والرسوم التوضيحية الذي يقام يوليو تموز.