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الركوب "مجانا" في مترو كراكاس.. لسبب غير متوقع

1
JUNE
2018
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بات سكان العاصمة الفنزويلية، كراكاس، يحظون برحلات مجانية عبر شبكة المترو، وذلك بعد أن نفدت التذاكر بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن ماكينات بيع التذاكر في محطات المترو تظهر عبارة "خارج الخدمة".
 
وصار بوسع الركاب المرور عبر بوابات شبكة المترو دون مقابل، رغم شكواهم من تأخر القطارات وتعطل المصاعد في شبكة مترو كانت نموذجا يضرب به المثل في أميركا اللاتينية.
 
وكان مراقبو شبكة المترو في كراكاس تلقوا في مايو الماضي أمرا مفاده: "بمجرد نفاد التذاكر بحوزتكم افتحوا البوابات واتركوا الرواد يركبون بالمجان".
 
ويرجع هذا القرار إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب فنزويلا، الدولة الغنية بالنفط، بعد أن تخلفت الحكومة منذ أكثر من عام عن تزويد الشركة المسؤولة عن التذاكر، بالعملة الصعبة المطلوبة للاستيراد.
 
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته :"الناس تستخدم القطارات مجانا لأنه ليس هناك مواد لطباعة التذاكر".
 
ويظهر هذا الأمر مدى تأثير القيود الشديدة في فنزويلا على التداول لحماية الاحتياطي المتضائل من العملة الأجنبية من جراء الأزمة الاقتصادية.
 
يذكر أن نحو 2 مليون راكب يستخدمون شبكة مترو كراكاس يوميا.
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