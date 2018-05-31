living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واعظ يدعو متابعيه للتبرع.. ليشتري طائرة خاصة

31
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طلب واعظ أميركي من متابعيه أن يشتروا له طائرة خاصة، يصل سعرها إلى 54 مليون دولار، قائلا إن طائرته الحالية لا تتيح له أن يسافر كما يريد، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".
 
وذكر جيس ديبلانتس في برنامجه على التلفزيون أن "الرب" أمره بشراء طائرة من طراز "فالكون سفن إكس"، موضحا أنه يمتلك طائرة اشتراها في 2006، لكنها لا تستطيع القيام برحلة طويلة حول العالم دون توقف.
 
وتتسع الطائرة التي يريد الواعظ شراءها، لثمانية ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وقال ديبلانتس إنه سيتجنب الكثير من المصاريف الإضافية في حال اقتنى الطائرة الجديدة.
 
وأطلق موقع الواعظ على الإنترنت حملة تبرع لمساعدة الواعظ على اقتناء الطائرة التي يتوق إليها، ويتطلب التبرع دفع مساهمة تفوق ألف دولار.
 
واشترى ديبلانتس طائرته الخاصة الأولى سنة 1994، ثم اقتنى الثانية في 2004 والثالثة سنة 2006.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout