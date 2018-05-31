دعوى قضائية تعيد "ملك البوب" إلى الواجهة

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رفعت مؤسسة ممتلكات نجم موسيقى البوب الراحل، مايكل جاكسون، دعوى قضائية ضد شبكة (إيه.بي.سي)، الأربعاء، لاستخدام أغنيات وفيديوهات موسيقية له دون ترخيص في تقرير خاص بثته الشبكة، الأسبوع الماضي.

ورفعت دعوى خرق حقوق الملكية الفنية، التي ذكرت أيضا شركة "والت ديزني" المالكة لشبكة (إيه.بي.سي) كمتهم أيضا، أمام محكمة لوس أنجلوس الاتحادية.

وتشكو الدعوى تقريرا مدته ساعتان بعنوان (الأيام الأخيرة لمايكل جاكسون) عرض يوم 24 مايو، وتطالب بتعويض غير محدد.

وأوردت الدعوى "تمثل حقوق الملكية الفنية شريان الحياة لأعمال المؤسسة، مثلما هو الحال بالنسبة لديزني.. ولكن لسبب ما، قررت ديزني أنه يمكنها استخدام حقوق الملكية الفنية الأكثر قيمة للمؤسسة مجانا".

وتوفي جاكسون، المعروف بلقب "ملك البوب"، عام 2009 جراء جرعة مخدر زائدة وكان عمره خمسين عاما.

وأثارت مؤسسة ممتلكات جاكسون اعتراضات على التقرير التلفزيوني قبل عرضه الأسبوع الماضي.

وبحسب الدعوى، أبلغ محام لشركة "ديزني" المؤسسة بأن استخدام موسيقى الملكية الفنية كان "استخداما عادلا" لأن التقرير ذو طبيعة وثائقية.

ووصفت المؤسسة كلام المحامي بأنه "حجة سخيفة".