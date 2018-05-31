الزوجان الأشهر في بريطانيا بانتظار طفلهما الـ21

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ستستقبل أكبر عائلة بريطانية، طفلها رقم 21 قريبا، بعدما أعلنت الأم عن حملها بطفلة جديدة، ستصغر أكبر أشقائها بفارق 30 عاما.

وستنضم الطفلة الجديدة للعائلة المكونة من الأب نويل رادفورد، والأم سو رادفورد، وأولادهم الـ20، حسب موقع "سكاي نيوز".

وسفصل 3 عقود كاملة الطفلة الجديدة عن أكبر الأبناء، كريس، الذي أنجبته سو بعمر 14 عاما فقط.

وأعلنت العائلة خبر حمل سو عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تلاقي متابعة كبيرة.

وتقيم العائلة في مدينة موركامبي في مقاطعة لانكشاير، وتنفق 400 دولار على شراء الأطعمة أسبوعيا، منها 3 علب لحبوب الإفطار (كورن فليكس)، يوميا.

وأصبح الأبوان نويل وسو، اللذان يديران مخبزا منذ 1999، أجدادا قبل بضعة أعوام، عندما أنجبت ابنتهما صوفي للمرة الأولى.