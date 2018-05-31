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وزير العدل الأميركي "صداع في رأس ترامب"

31
MAY
2018
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أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء عن أسفه لتعيين جيف سيشنز وزيرا للعدل مع تزايد الضغوط على البيت الأبيض من التحقيق بتواطؤ محتمل لحملة ترامب مع روسيا ومحاولة الرئيس عرقلة للعدالة.
 
وبعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب ضغط على سيشنز للعودة عن تنحيه عن الإشراف على التحقيق بالتدخل الروسي في مارس 2017، أكد الرئيس الأميركي في تغريدة استياءه من قرار تعيين سيشنز.
 
واستعان ترامب بانتقاد نائب جمهوري لسيشنز، لعدم إبلاغه الرئيس قبل أن يصبح وزيرا للعدل بأنه سينحّي نفسه عن التحقيق.
 
وكتب ترامب نقلا عن تراي غاودي "هناك الكثير من المحامين الجيدين في هذا البلد، كان بإمكانه اختيار شخص آخر"، قبل أن يضيف ترامب معقّبا "أتمنى لو كنت فعلت ذلك". 
 
وترامب الذي اختار سيشنز بنفسه العام الماضي وجه مرارا انتقادات إلى وزير العدل في إدارته، في الوقت الذي يلقي التحقيق في التدخل الروسي بثقله على البيت الأبيض.
 
والأحد قال محامي ترامب رودي جولياني إن التحقيق يمكن أن يؤدي في النهاية إلى محاولة الكونغرس توجيه اتهام للرئيس بزعم محاولة عرقلته العدالة.
 
وأعرب ترامب بوضوح عن اعتقاده أن سيشنز، السيناتور السابق الذي دعم حملته، يجب أن يساعده في محاربة هذا التحقيق بدلا من الوقوف على الحياد.
 
وقالت صحيفة التايمز الأربعاء، إن محاولة ترامب دفع سيشنز للعودة عن تنحيه عن الإشراف على التحقيق بات نقطة تركيز لدى المحقق الخاص روبرت مولر.
 
وهذا ما قد يضع سيشنز الذي استمع إليه مولر في يناير في موقع الشاهد ضد الرئيس في الملف المتعلق باتهام ترامب بإعاقة العدالة، وفق التايمز.
 
ولجأ ترامب إلى الهجوم متهما تحقيق مولر ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بالتحيز ضده، ثم وصف تحقيق مولر بأنه "غير شرعي" و"مزور".
 
ونهاية الأسبوع الماضي غرّد ترامب 14 مرة عن التحقيق زاعما أن الديموقراطيين هم وراء "زرع" مخبر في حملته.
 
وقال جولياني إن على ترامب وفريقه أن يأخذوا الصراع إلى الرأي العام طالما أنهم ينظرون إلى احتمال خوض صراع متعلق بإمكان محاكمة الرئيس أمام الكونغرس.
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