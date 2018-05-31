تسجيل مخيف لجزار فلوريدا: "سوف تموتون جميعا"

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نشر الادعاء العام في فلوريدا، الأربعاء، تسجيلات فيديو صورها نيكولاس كروز مطلق النار في مدرسة باركلاند بنفسه، تكشف تخطيطه للمجزرة التي ارتكبها في مدرسته القديمة.

وقال كروز في أحد المقاطع التي صورها بكاميرا هاتفه "سيكون حدثا كبيرا، عندما ترونني في نشرات الأخبار ستعرفون من أنا".

وقال الشاب البالغ 19 عاما في مقطع آخر يبدو أنه صور في 14 فبراير، يوم إطلاق النار الذي أودى بحياة 17 تلميذا وعاملا في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس "اسمي نيكولاس وسأكون مطلق النار التالي في مدرسة عام 2018".

وأضاف وهو يتحدث بهدوء ودون اكتراث في مكان مكشوف "هدفي أن أقتل 20 شخصا على الأقل". وقال أيضا "سوف تموتون جميعا (..) نعم، انتظر ذلك بفارغ الصبر".

وشرح كروز أن خطته كانت أن ينتقل بواسطة سيارة أجرة تابعة لأوبر، ومعه بندقية نصف آلية من نوع "آي آر-15" إلى مدرسته القديمة.

وكشف الفيديو أيضا أن نيته في البداية كانت إطلاق النار على التلاميذ في باحة المدرسة.

وقال كروز الذي اعتقل بعد ارتكاب مجزرته "كل الأولاد في المدرسة سيفرون خائفين ويختبئون، من غضب قوتي سيعرفون من أنا".

وأضاف "أنا لا شيء، أنا لا أحد، حياتي لا شيء وبلا معنى".

وأكد الشاب في التسجيلات أيضا "أكره الجميع وكل شيء. بقوة بندقيتي ستعرفون جميعا من أنا".

وقد يحكم على كروز بالإعدام في حال إدانته بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى.