توفيا في الصحراء بسبب العطش

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توفي مهاجران افريقيان جراء العطش، فيما تم انقاذ 80 بعدما علقوا في صحراء النيجر لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا، حسبما أفادت منظمة الهجرة الدولية، في ثاني عملية انقاذ في الصحراء الكبرى في غضون أقل من شهر.

وأفاد مكتب منظمة الهجرة الدولية في النيجر على "فايسبوك" أنه "تم السبت الماضي انقاذ 80 مهاجرا في الصحراء، على بعد 382 كيلومترا من مدينة أغاديز".

وأضاف: "للأسف، توفي اثنان من شدة الجفاف".

وأصبحت النيجر بين أهم الطرق التي يسلكها المهاجرون الفقراء لدى توجههم إلى سواحل المتوسط على أمل العبور إلى أوروبا.

ويعرف طريق الصحراء الكبرى بخطورته جراء احتمال تعطل مركبات المهاجرين أو النقص في المياه أو بسبب المهربين الذين يتخلون عن المهاجرين في الصحراء.