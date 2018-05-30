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بالوثيقة: هذا هو مصدر شائعة وفاة ابن سلمان

30
MAY
2018
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كشفت صحيفة أمريكية مصدر التقارير والشائعات التي تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن وفاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي انتشرت سريعاً وفي زمن قياسي حتى تورطت بنشرها العديد من الصحف الغربية.

ووفقا لواشنطن تايمز تقول الشائعات التي يجري تداولها منذ أيام إن ابن سلمان توفي مقتولاً بالرصاص ويجري الاعداد لدفنه سراً دون الاعلان عن الأمر لحين إتمام الترتيبات اللازمة لخلافته، في حادث أشبه ما يكون بالانقلاب داخل الأسرة السعودية الحاكمة، فيما تحدثت بعض الشائعات عن أن الأمير متعب بن عبد الله الذي أقصاه ابن عمه عن السلطة سوف يحل بدلاً عنه في ولاية العهد.

كما يجري تدوال وثيقة مفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي وهي موجهة من رئيس الديوان الملكي الى وزير الداخلية ويتحدث فيها عن "الترتيبات الخاصة لنقل جثمان محمد بن سلمان من المشفى العسكري الى المدفن الخاص".

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