اتفاق "نادر" بين الهند وباكستان

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وافق مسؤولون عسكريون باكستانيون وهنود، في خطوة نادرة، على تجنب تبادل إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.

وشهد الأربعاء هدوء بعد أشهر من المناوشات الروتينية، التي أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.

وقال الجيش الباكستاني في بيان، مساء الثلاثاء، إن جنرالات من الجانبين توصلا لتفاهم خلال اتصال عبر خط ساخن فتح لنزع فتيل التوتر في كشمير.

وشهدت الهند وباكستان تاريخا طويلا من العلاقات المريرة حول كشمير، التي تطالب كلتاهما بها.

وقال الجيش الباكستاني في بيان: "الجانبان اتفقا على اتخاذ تدابير جادة لتحسين الوضع الحالي، وضمان السلام، وعدم التسبب في صعوبات للمدنيين على طول الحدود".

وأضاف "إذا وقع عنف مستقبلي في المنطقة المتنازع عليها، سيتم ممارسة ضبط النفس وحل المسألة من خلال استخدام الآليات القائمة للاتصالات الخط الساخن واجتماعات الحدود على مستوى القادة المحليين".

من جانبه اكد الجيش الهندي التوصل لهذا الاتفاق، قائلا أن الجانبين تعهدا "باتخاذ اجراءات صادقة لتحسين الوضع الحالي لضمان السلام وتجنيب المدنيين أي صعوبات على طول الحدود".