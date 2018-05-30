إعلان مرعب على متن طائرة: تشقق الزجاج.. سنعود

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اضطرت طائرة تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" كانت في رحلة من الصين إلى فيتنام للعودة بعد ظهور شقوق في إحدى نوافذها، وفق ما قالت وسائل إعلام صينية رسمية، الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، إن الرحلة رقم جيه دي 421 من مدينة هانغتشو بشرق الصين إلى نها ترانغ على الساحل الفيتنامي عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت الوكالة، نقلا عن بيان للشركة، إن شقوقا ظهرت في نافذة، ولكن ليس في الزجاج الأمامي كما قال بعض الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق في الزجاج الأمامي.

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" الذي يتابع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز "إيرباص".

وشركة "كابيتال إيرلاينز" مقرها بكين وهي تابعة لمجموعة (إتش.إن.إيه).

ولم ترد الشركة ولا شركة "إيرباص" للطيران على طلبات للتعليق.