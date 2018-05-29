إشارة قوية في سنغافورة لعقد "قمة ترامب وكيم"

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الثلاثاء، إن أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى سنغافورة الليلة الماضية في أحدث إشارة إلى أن اجتماع القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمضي قدما.

وأضاف التقرير أن كيم تشانج سون مدير مكتب كيم بشكل فعلي وصل إلى سنغافورة عن طريق بكين الليلة الماضية. حسب رويترز.

وقال التقرير، إن فريقا من المسؤولين الأميركيين يضم جو هاجين نائب كبير موظفي البيت الأبيض للعمليات غادر قاعدة يوكوتا الجوية الأميركية في اليابان متوجها إلى سنغافورة يوم الاثنين.

وذكر البيت الأبيض إن فريقا "استطلاعيا" سافر إلى سنغافورة للقاء الكوريين الشماليين.

وتشير التقارير إلى أن التخطيط للقمة التاريخية، المقرر مبدئيا عقدها في 12 يونيو، يمضي قدما بعد أن ألغاها ترامب الأسبوع الماضي. وبعد يوم واحد قال ترامب، إنه أعاد النظر وإن مسؤولين من البلدين يلتقون لصياغة التفاصيل.

وفي موجة من النشاط الدبلوماسي في مطلع الأسبوع عقد الزعيمان الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والكوري الجنوبي مون جيه-إن اجتماعا مفاجئا يوم السبت في قرية بانمونجوم اتفقا خلاله على ضرورة عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مون يوم الاثنين، إن من الممكن عقد مزيد من المحادثات غير المعدة سلفا بين الكوريتين خلال فترة الاستعداد للقمة الكورية الشمالية الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد، إن مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين اجتمعوا في بانمونجوم.