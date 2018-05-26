ترمب "يتراجع": قد نعقد القمة مع كيم في موعدها

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات بناءة للغاية" مع بيونغ يانغ لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر "نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من حزيران. وإذا كان ضروريا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد".

وصرّح ترامب سابقًا للصحافيين : "سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد تعقد القمة في الثاني عشر. نريد القيام بذلك".

وشدد ترامب على أن كلا الجانبين يود أن تتم القمة. وأضاف: "نحن نتحدث معهم الآن. إنهم راغبون تماماً في أن يفعلوا ذلك. ونحن نرغب في أن نفعل ذلك. سنرى ما سيحدث".

وأضاف أن "الجميع يمارسون ألعاباً".

ورحَّب صباح الجمعة ترامب برد فعل كوريا الشمالية التي أكدت انفتاحها على الحوار إثر إلغاء قمة مرتقبة بينه وبين كيم جونغ أون.