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الصين تحث واشنطن وبيونغ يانغ على الصبر

26
MAY
2018
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دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التحلي بالصبر والتوصل إلى حلول وسط تراعي مصالح الكل.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية لو كانغ، اليوم الجمعة، في إفادة صحفية، إلى ضرورة البرهنة على "حسن النية"، غداة إلغاء الرئيس دونالد ترامب قمة كانت مقررة مع الزعيم كيم جونغ أون.

وقالت المتحدثة: "تحقيق الانفراج الأخير في شبه الجزيرة الكورية جاء بعد جهود كبيرة، وعملية التسوية السياسية لا تزال أمام فرصة تاريخية".

من جهتها، أكدت كوريا الجنوبية، أن الاتصالات المباشرة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "ضرورية".

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى إجراء مفاوضات مباشرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، في رسالة مفتوحة إلى كيم جونغ أون نشرها البيت الأبيض، إلغاء القمة المرتقبة بينهما، التي خطط لعقدها في سنغافورة يوم 12 يونيو، وذلك بسبب ما وصفه بـ"التصريحات العدوانية" من قبل كوريا الشمالية.

روسيا اليوم
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