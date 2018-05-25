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رد إسرائيلي على خطاب السيد نصرالله

25
MAY
2018
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رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأنه لا داعي لتوجيه التهديدات لإسرائيل من خلال الشاشات ومن داخل المخابئ.

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "من جديد خطاب مطول لتمجيد انتصارات إلهية مزعومة، عندما تكون واثق من نفسك وقوتك كما تزعم على الأقل فليست لديك حاجة للتهديد والوعيد من خلال شاشة عملاقة من داخل مخبأ".

وأضاف أدرعي "هذه المرة أيضا كان هناك أو بالأحرى شخصا غائبا عن المشهد!!! من جديد نسي نصر الله الحديث في مهرجان ما يسمى عيد التحرير والمقاومة عن وصمة العار الأخلاقية الملتصقة به دوما والذي لا يغفر عنه حتى 30 يوما من الصيام".

وتابع أدرعي: "أتحدى لو تمكن المسؤول الجديد الذي عينه حزب الله لمحاربة الفساد كما أعلن نصر الله في خطابه من كشف المسؤول عن قتل مصطفى بدر الدين…نلمح لكم شيئا، فهل فهمتم؟".

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في كلمة له بذكرى تحرير الجنوب أننا "لا نسعى إلى الحرب ولكننا لا نخافها… قلناها سابقا ونكررها اليوم".

واعتبر نصر الله أن "عيد المقاومة والتحرير محطة مهمة إنسانيا ووطنيا وجهاديا في لبنان والعالم العربي".

وشدد نصر الله على أن "إمكانيات المقاومة من عام 1982 إلى العام 2000 كانت متواضعة جدا ومع ذلك حصل الانتصار"، مشدداً على أن "تجربة الانتصار أظهرت أن العدو فقد الثقة بنفسه وبجيشه فانسحب متخليا حتى عن عملائه".

ورأى نصر الله أن "عودة شعب المقاومة بعد التحرير في عام 2000 إلى مناطقهم المحررة أظهرت أنهم لائقون بالنصر، بسبب محافظتهم على الأرواح والممتلكات، ولاحقا بسبب محافظتهم على المقاومة وخصوصا في الانتخابات الماضية".

(سبوتنيك)

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