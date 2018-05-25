بقرار قضائي.. ترامب يُمنع من حظر الأشخاص على تويتر

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لن يستطيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حظر أي شخص مرة أخرى على تويتر.

أمرت قاضية فيدرالية في ولاية مانهاتن الأميركية ترمب بالتوقف عن حظر متابعين له على تويتر، وذلك في حال تعبيرهم عن رأيهم فيما يكتبه في تعليقات على حسابه الشخصي، بحسب شبكة CNBCالأميركية الاقتصادية.

فيما اعتبرت القاضية ناعومي ريس أن تويتر مساحة عامة لإبداء الرأي في سياسات وتصريحات الرئيس الأميركي، مؤكدةً أن حظره المتابعين الذين لا يتفقون معه أو يسخرن من آرائه أمر غير قانوني، معتبرة أن حظر المتابعين ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي الخاص بحرية التعبير.

هذا ولم يشمل الأمر القضائي ضرورة إلغاء الحظر عن الأشخاص الذين حظرهم ترمب من حسابه على تويتر قبل صدور هذا الحكم، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

يأتي هذا بعدما رفع معهد نايت في جامعة كولومبيا دعوى قضائية، في يوليو/تموز 2017، باسم 7 مواطنين تم حظرهم، بعد رفض المسؤولين في البيت الأبيض رفع الحظر عن حساباتهم في يونيو/حزيران 2017.

وقد أبلغ أحد المدَّعين شبكة CNBC أنهم على دراية بما لا يقل عن 150 مستخدماً معتمداً لـ"تويتر" بحسابات موثَّقة تم حظرهم من قِبل حساب ترمب، وأن هناك مئات الحسابات غير الموثَّقة التي قام ترمب بحظرها

ويمتلك ترمب أكثر من 52.2 مليون متابع على تويتر، وقد سجل أكثر من 37600 تغريدة منذ تسجيله بـ"تويتر" في مارس/آذار 2009؛ إذ يعتبر شخصاً نشطاً في التفاعل عبر حسابه.