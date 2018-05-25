living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم شهير يمنع ترامب من زيارة سلسلة مطاعمه..من هو ؟

25
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح نجم هوليوود الشهير، روبرت دي نيرو، بأنه أمر بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زيارة سلسلة المطاعم التي يمتلكها "نوبو"، والتي تشمل 30 فرعاً حول العالم.

وقال دي نيرو في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "ترامب غير مرحب به في أي من أفرع نوبو، لا أهتم به بتاتاً، إذا دخل مطعما ما، فسأخرج منه في الحال".

وتعتبر سلسلة مطاعم "نوبو" من أشهر وأفخم المطاعم حول العالم، وأسسها دي نيرو بالتعاون مع الطاهي الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا في عام 1993.

وكان الرئيس الأمريكي زار فرع "نوبو" في موسكو، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2013، وتناول العشاء فيه مع شخصيات روسية كبيرة، حسب بلومبرغ.

ومن رواد مطاعم نوبو الآخرين، إيفانكا ترامب، والممثلة الأمريكية روزي أودونيل، والكثير من المشاهير والأثرياء.

وانتقد دي نيرو بشدة ترامب، طيلة فترة حملته، وبعد توليه الرئاسة أيضاً.

وسبق لدي نيرو نعت ترامب بـ "الفاسق"، وتشبيهه بالكلب والخنزير، وقال إنه "مخادع ومغفل ولا يعرف عما يتحدث، ولا يقوم بواجبه".

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout