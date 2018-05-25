نجم شهير يمنع ترامب من زيارة سلسلة مطاعمه..من هو ؟

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صرح نجم هوليوود الشهير، روبرت دي نيرو، بأنه أمر بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زيارة سلسلة المطاعم التي يمتلكها "نوبو"، والتي تشمل 30 فرعاً حول العالم.

وقال دي نيرو في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "ترامب غير مرحب به في أي من أفرع نوبو، لا أهتم به بتاتاً، إذا دخل مطعما ما، فسأخرج منه في الحال".

وتعتبر سلسلة مطاعم "نوبو" من أشهر وأفخم المطاعم حول العالم، وأسسها دي نيرو بالتعاون مع الطاهي الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا في عام 1993.

وكان الرئيس الأمريكي زار فرع "نوبو" في موسكو، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2013، وتناول العشاء فيه مع شخصيات روسية كبيرة، حسب بلومبرغ.

ومن رواد مطاعم نوبو الآخرين، إيفانكا ترامب، والممثلة الأمريكية روزي أودونيل، والكثير من المشاهير والأثرياء.

وانتقد دي نيرو بشدة ترامب، طيلة فترة حملته، وبعد توليه الرئاسة أيضاً.

وسبق لدي نيرو نعت ترامب بـ "الفاسق"، وتشبيهه بالكلب والخنزير، وقال إنه "مخادع ومغفل ولا يعرف عما يتحدث، ولا يقوم بواجبه".