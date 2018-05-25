عشاء للماكينة الانتخابية لهيئة التيار في السويد للاحتفال بنتيجة الانتخابات النيابية

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أقامت هيئة التيار الوطني الحر في مدينة يوتوبوري في السويد عشاء للماكينة الانتخابية للاحتفال بنتيجة الانتخابات النيابية وحصول التيار الوطني وحلفائه على اكبر كتلة نيابية في البرلمان. وقد ألقى ناجي الضهر، نائب منسق السويد، كلمة حيّا فيها جهود رئيس الحزب سعادة النائب جبران باسيل في الوصول الى هذه النتيجة المشرفة مع كتلة "لبنان القوي" التي ستكون الداعم الأساس لعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون في بناء الدولة القوية والنظيفة. كما شكر جهود كل من عملوا على تنظيم العملية الانتخابية في المدينة وكانوا عين التيار الساهرة حتى اللحظة الاخيرة.