مجلس النواب الأمريكي يشارك ترامب ولعه النووي!

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أفاد موقع "defense news " بأن مجلس النواب الأمريكي لم يدعم تعديل الميزانية التجارية للميزانية العسكرية لعام 2019، الذي سيحد من تمويل مشروع تطوير رؤوس نووية جديدة منخفضة القوة.

وأوضح المصدر أن التعديل المرفوض كان من المفترض أن يقلص بقدر كبير تمويل برنامج لتطوير الرأس الحربي منخفض القوة "W76-2"، المصمم للصواريخ الباليستية البحرية طراز "Trident II".هذا التعديل لم يحظ إلا بمساندة 188 من أصل 435 عضوا في مجلس النواب، في حين صوّت ضده 226 نائبا.

وقد جاهر ممثلو الحزب الجمهوري بأن هذا البرنامج يجب أن يكون إحدى الوسائل لردع روسيا.

وكان ضباط سابقون في أجهزة الأمن ولجان البنتاغون قد أرسلوا خطابا في السابق إلى الكونغرس، دعوا فيه إلى التخلي عن تمويل برنامج تطوير رؤوس حربية نووية جديدة، وحذروا من أن تطوير برنامج للأسلحة النووية التكتيكية "سيفتح الأبواب أمام كارثة نووية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تفاخر على حسابه في "تويتر" في أغسطس الماضي بأن أول أمر أصدره بعد توليه الرئاسة كان يخص تحديث وتجديد الترسانة النووية الأمريكية، مشددا على أن بلاده ستبقى أكبر قوة نووية في العالم.