معلومات عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي

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أفادت وكالة سانا بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي وسط سوريا، موضحةً أن أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرّض لعدوانٍ صاروخي معادٍ.

وفي وقتٍ أعلنت الوكالة المذكورة أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه، تحدث مصدر ميداني لسبوتنيك عن استهداف مطار الضبعة العسكري بأربعة صواريخ ما أدى إلى اشتعال النيران في حرم المطار.

ويقع مطار الضبعة العسكري قرب قرية الضبعة شمال شرق مدينة القصير جنوب غرب حمص التي يبعد عنها بنحو 30 كيلومتراً، وقد استعاد الجيش السوري السيطرة عليه في أيار/ مايو عام 2013.