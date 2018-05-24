واشنطن: نعمل على عدم حصول تركيا على "إس-400" الروسية

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أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع تركيا بعدم شراء منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية.





وقال بومبيو، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، امس: "نواصل العمل على منع شراء تركيا إس-400، وحسب ما أعلم لم يتم بعد توريد هذه المنظومات للدفاع الجوي إليها".

وأضاف: "إننا نأمل في ألا يحصلون أبدا على منظومات إس-400".

واعتبر خلال الجلسة أحد المشرعين الأميركيين أن إبرام تركيا صفقة مع روسيا حول شراء "إس-400" جرى انتهاكا للعقوبات، التي فرضتها واشنطن على موسكو في العام الماضي، وسأل بومبيو حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعتزم معاقبة تركيا لهذا السبب من خلال إلغاء العقد بشأن تزويدها بمقاتلات أمريكية من نوع "F-35".

وقال بومبيو، ردا على هذا السؤال: "القرار حول هذه المسألة لم يتم اتخاذه بعد".

وأشار بومبيو إلى أن شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية ليس في مصلحة حلف شمال الأطلسي، مضيفا: "يجب أن تواصل تركيا ذلك كونها عضوا في الناتو، لكن من الضروري أن تتطابق تصرفاتها مع الأهداف، التي يسعى الحلف إلى تحقيقها ".

وفي 3 نيسان الماضي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو اتخذت قرارا، بطلب من أنقرة، بتعجيل إنتاج دفعة منظومات "إس-400" التي سيتم نقلها إلى تركيا، فيما أكد رئيسها، رجب طيب أردوغان، خلال الشهر ذاته، أن بلاده لن تتخلى عن شراء هذه الأسلحة من روسيا.

وفي 6 الجاري تعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بأن أنقرة سترد بقوة على واشنطن حال فرضها عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها "إس-400".

ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات إلى تركيا حتى نهاية عام 2019.