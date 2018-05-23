جندي أمريكي سابق يعترف بقتل 5 أشخاص لتفادي الإعدام

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اعترف جندي أمريكي سابق شارك في حرب العراق، الأربعاء، بقتل خمسة أشخاص بالرصاص في مطار فورت لودرديل الدولي في يناير كانون الثاني عام 2017.

جاء الاعتراف في صفقة قضائية وافق عليها قاض اتحادي وجنبته عقوبة الإعدام.

ووافق استيبان سانتياغو (28 عاما) في محكمة جزئية أمريكية في ميامي على اتفاق ينص على أن يقضي خمسة أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة تليها 120 عاما في السجن دون الحق في الاستئناف. ومن المقرر صدور الحكم عليه في 17 أغسطس آب.

وسافر سانتياغو من منزله في أنكوريج بولاية ألاسكا إلى فورت لودرديل قبل أن يخرج مسدسا عيار 9 ملليمترات وخزينتي ذخيرة ويفتح النار بالقرب من منطقة الأمتعة.

ووفقا لوثائق المحكمة فقد أصيب ستة أشخاص بالإضافة إلى خمسة قتلى، وبعد نفاد الرصاص وضع سلاحه على الأرض واستسلم للشرطة.

وفي نهاية جلسة المحكمة اليوم الأربعاء، سأل بيت بلوم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سانتياغو عن سبب ارتكابه لهذا العمل العنيف.

وقال سانتياغو وهو مقيد "لا أعلم. لم أكن أفكر في ذلك في ذلك الوقت... كانت هناك أشياء كثيرة تجري في ذهني، رسائل."

وأرسل سانتياغو، الذي خدم في الحرس الوطني في بورتوريكو وألاسكا، إلى العراق في الفترة من 2010 إلى 2011.



المصدر رويترز