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مصور الزفاف الملكي يكشف سر الصورة التي أشعلت تويتر

23
MAY
2018
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لا شك في أن عدد الصور التي التقطت لدوق ودوقة ساسيكس، السبت 19 مايو الجاري، كبير للغاية، إلا أن صورة واحدة حصدت ردود فعل استثنائية عبر الشبكات الاجتماعية بفضل زاوية التصوير الفريدة.

وكان يوي موك، وهو مصور فوتوغرافي يعمل لحساب نقابة الصحفيين، يقف على سطح قصر ويندسور، عندما التقط صورة جوية للعروسين، هاري وميغان، خلال مرور موكب زفافهما.

وأظهرت الصورة التي التقطها موك العروسين ممسكين بيدي بعضهما أثناء سير العربة الخاصة بهما حول مدينة ويندسور، عقب انتهاء مراسم الزفاف.
وحققت الصورة انتشارا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل أن يدرك المستخدمون هوية المصور، فقد كتبت إحدى المستخدمات في تغريدة حصلت على أكثر من 14 ألف مشاركة وما يزيد عن 82 ألف إعجاب: "لا أعرف من التقط هذه الصورة، لكنها رائعة"، وردّ موك عقب ذلك على المديح الذي تلقته صورته، وشرح بالتفصيل كيف التقطها في يوم الزفاف الملكي.
وكتب على تويتر: "كنت على سطح بوابة جورج الرابع في قصر ويندسور، ومر موكب العروسين من تحتي مباشرة"، موضحا أن "شكل القلب" الذي ظهر في الصورة عندما كان الأمير هاري وميغان يمسكان بأيدي بعضهما، كان مصادفة بحتة.

وأضاف المصور قائلا: "كان لدي أقل من ثانية واحدة لأخذ هذه اللقطة، بينما كنت مضطرا للتركيز على السقف الحديدي الذي كنت أقف عليه في تلك الأثناء، لذلك أنا سعيد لحصولي على هذه الصورة حقا".

وكان البعض يشتبه في أن الصورة قد التقطت باستخدام طائرة دون طيار، لذلك أكد موك أنه لم يكن مسموحا استخدام الطائرات دون طيار في يوم الزفاف، وأنه استعان بكاميرا كانون من نوع "EOS-1D X Mark II" لالتقاط الصورة، والتي يبلغ سعرها 542999 جنيها إسترلينيا، ما يعادل 725175 دولارا أمريكيا، واستخدم عدسة "70-200mm"، يبلغ سعرها 197999 جنيها إسترلينيا، أي نحو 264427 دولارا أمريكيا.

المصدر: إنديبندنت

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