الشرطة البريطانية توجه تحذير أمنيا لأحد أقرباء ماركل

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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن السلطات وجهت تحذيرا لابن أخ ميغان ماركل بعد دخوله بسكين لأحد الأندية في جنوب لندن خلال احتفاله بزواج عمته من الأمير البريطاني هاري.

وذكرت الشرطة إنه جرى استدعاؤها لناد في منطقة كينغستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما "أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي".

وقالت الشرطة إن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما.

وتخلى أحدهما طواعية من مسحوق رذاذ ضار.

وحددت وسائل إعلام بريطانية أحدهما بأنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميغان غير الشقيق توماس ماركل. ورفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين.

وقالت مسؤولة بالشرطة المحلية في بيان "في هذه الحالة أجرى الضباط دراسة متأنية للحالة وجرى تسليم الأدوات طواعية وزال الخطر ولذلك تم إغلاق التحقيق (بالاكتفاء) بتوجيه التحذير".