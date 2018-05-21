الولايات المتحدة تحدد 12 شرطا لاتفاق جديد مع إيران

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حدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بوبيو 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران.



جاء ذلك خلال عرضه الاستراتيجية الأميركية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

والشروط الأميركية هي كالآتي:



1. الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.

2. وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (أراك).

3. السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.

4. إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

5. إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ومواطني الدول الحليفة الذين اعتقلوا في إيران.

6. إنهاء دعم الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط، بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

7. احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.

8. وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن.

9. سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.

10. إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.

11. إنهاء دعم فيلق قدس -التابع للحرس الثوري- للإرهابيين عبر العالم.

12. وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها للملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة.