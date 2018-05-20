إسكتلندا تسعى مجدداً للإستقلال

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قالت رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إنها ستبحث مجدداً إجراء تصويت ثانٍ على إستقلال إسكتلندا عندما تقدّم الحكومة البريطانية صورة واضحة للإنسحاب من الإتحاد الأوروبي (البريكست).

وأضافت ستيرجن لبرنامج “بيستون” على شاشة تلفزيون “آي.تي.في” اليوم الأحد أن حزبها وهو الحزب القومي الإسكتلندي، لن يمانع إجراء تصويت آخر على الإتفاق النهائي لإنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لكنها تخشى العواقب إذا تباينت نتائج التصويت في كل جزء من المملكة المتحدة كما حدث في 2016.

وأكدت رئيسة الوزراء: بمجرد أن يكون لدينا بعض الوضوح وهو ما نأمل أن يحدث في خريف هذا العام عن نتيجة الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي فسأبحث مجدداً مسألة موعد إجراء إستفتاء على الإستقلال.

وأعلنت ستيرجن في وقت سابق لراديو “بي بي سي” البريطاني أن حكومتها تسعى لأن تكون داخل “سوق الإتحاد الأوروبي الموحد والإتحاد الجمركي الأوروبي”.