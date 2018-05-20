شهداء "مليونية العودة" يرتفع إلى 66

A + A -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها، برصاص جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، خلال مشاركته في مليونية العودة وكسر الحصار ضمن مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.





وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة، إن الشاب أحمد العبد أبو سمرة (21 عاما) استشهد مساء السبت متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي مخيم جباليا (وسط قطاع غزة)، حيث كان يعالج في مجمع الشفاء الطبي غزة.

يأتي استشهاد أبو سمرة بعد ساعات من استشهاد فلسطينييْن اثنيْن متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها الاثنين الماضي شرقي قطاع غزة.

ومع استشهاد أبو سمرة، يرتفع عدد الذين قتلهم الجيش "الاسراائيلي" في مسيرة "مليونية العودة" التي خرجت الاثنين الماضي، احتجاجًا على نقل السفارة الامريكية للقدس، إلى 66 فلسطينيًّا، منهم 8 أطفال.

ومنذ انطلاق "مسيرات العودة" في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 120 فلسطينيا، منهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 12 آلفًا آخرين.