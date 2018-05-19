شرطيان ومدني ضحايا هجوم على كنيسة في الشيشان

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ذكرت سلطات جمهورية الشيشان الروسية أن “قوات الأمن المحلية قضت على 4 مسلحين حاولوا احتجاز رهائن في كنيسة بالعاصمة الشيشانية غروزني، خلال عملية أسفرت عن مقتل شرطيين ومدني”.

وأوضح الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في بيان وزعه بين الوكالات الروسية، أن “المسلحين تسللوا إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل” وسط غروزني و”هدفوا لاحتجاز رعيتها كرهائن”، مضيفا أن “عملية أمنية نفذت على الفور أسفرت عن مقتل جميع المسلحين الـ4”.

وشدّد قديروف على أن “معلومات عملية تفيد بأن المسلحين تلقوا الأمر بتنفيذ العملية من إحدى الدول الغربية”.

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أنه “وصل فورا إلى موقع الحادث حيث راقب مباشرة العملية الأمنية الخاصة”، لافتا إلى أن تنفيذها “استغرق عدة دقائق فقط”.

وتابع بالقول: “يجري في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات لتحديد هوية المسلحين القتلى، وتم فرض طوق على موقع الحادث من قبل عناصر الأجهزة الأمنية”.

وذكر الرئيس الشيشاني أن الحادث أسفر عن مقتل شرطي واحد وإصابة أحد الرعية، لكن الأجهزة الأمنية في غروزني أفادت لاحقا بأن شرطيا ثانيا ومدنيا قتلا أيضا متأثرين بإصابات جرحا بها جراء الهجوم.