هوكينغ بكتابه الاخير يجيب على أعمق الأسئلة!

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من المقرر نشر الكتاب الأخير للعالم، ستيفن هوكينغ، الذي يجيب على أعمق الأسئلة التي تطرحها الإنسانية، في وقت لاحق من هذا العام.

وسيجمع كتاب "أجوبة موجزة عن الأسئلة الكبيرة"، إجابات العالم الشهير المتعلقة بالتساؤلات الأكثر عمقا حول الكون. وسيتم تقسيمها إلى 4 أسئلة، حسبما قال الناشر، جون موراي، حيث ستجمع بين أفكار البروفيسور هوكينغ: "لماذا نحن هنا؟ هل سنبقى على قيد الحياة؟ هل ستنقذنا التكنولوجيا أم ستدمرنا؟ كيف يمكننا أن نزدهر؟".

البروفيسور "ستيفن هوكينغ" في آخر مقابلاته التلفيزيونية.رفع السرية عن أهم وآخر وثيقة لستيفن هوكينغ!

ويتميز هذا الكتاب بأنه سيغطي "كل شيء ابتداء من نشوء الكون والثقوب السوداء والذكاء الفضائي، وكذلك أهمية استعمار الفضاء ومخاطر وتطورات الذكاء الاصطناعي"، حسبما قال الناشرون.

وتمت مناقشة الكتاب الجديد قبل وفاة عالم النجوم، في وقت سابق من هذا العام. وبعد أن توفي، قررت مؤسسته المضي قدما في المشروع، الذي وُصف بأنه "مجموعة من أعمق أفكاره وأكثرها سهولة من أرشيفه الخاص".

يذكر أنه سيتم منح جزء من عائدات الكتاب لصالح جمعية الأمراض العصبية الحركية، ومؤسسة ستيفن هوكينغ. وقال الناشرون إن الكتاب سينشر في أكتوبر المقبل، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.

الجدير بالذكر أن عمل ستيفن هوكينغ السابق يصنف من بين أكثر الكتب العلمية قراءة وتكريما للعلم عبر العصور. وتم بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من كتابه "تاريخ موجز للوقت" خلال 20 عاما، ونُشر بأكثر من 30 لغة.