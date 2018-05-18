تزويد طائرات عسكرية بالوقود.. صور "مدهشة" للعملية

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أظهرت صور "مدهشة" لحظات تزويد طائرة أميركية حربية لطائرة عسكرية بريطانية بالوقود أثناء تحليقهما في الجو، وذلك ضمن تدريبات على استخدام مثل هذه الطائرات خلال التحليق.

وأظهرت الصور طائرة أميركية من طراز (KC-135)، وهي تقترب من طائرة بريطانية من طراز (F15s)، في حين كان يشرف الفنيون العسكريون من داخل الطائرة على تزويد الطائرة بالوقود.

وبإمكان الطائرة الأميركية (KC-135) حمل ما يقرب من 91 طنا من الوقود، كما يمكن لهذه الطائرة نقل البضائع أو إجلاء الجرحى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن القوات الجوية الأميركية.

وتستخدم القوات الجوية الأميركية طائرات بوينغ (KC-135R) منذ خمسينات القرن العشرين في تزويد الطائرات الحربية بالوقود، إذ تم شراؤها في البداية لدعم القيادة الجوية الاستراتيجية في حقبة الحرب الباردة.