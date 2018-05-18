living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد في روسيا ــ 3: إلى التسوية عبر «تعديل الدستور»

18
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراهن روسيا اليوم على قدرتها، بالتعاون مع كل من تركيا وإيران، على تقديم صيغة «تسوية سياسية» في سوريا، تتوافق مع القرارت الدولية المعنية بهذا الشأن، وتحرص على تنسيق هذه الخطوات مع الجانب الحكومي السوري ضمن أطر «الشرعية». زيارات الرئيس السوري إلى روسيا، حملت عناوين المراحل الانتقالية في مسار الحرب والتسوية، ويبدو عنوان هذه الزيارة، هو إحياء المسار السياسي انطلاقاً من «اللجنة الدستورية» التي ولدت في سوتشي.

بعد يوم واحد على انحسار الوجود المسلّح عن وسط سوريا، وصل الرئيس بشار الأسد في زيارة غير معلن عنها إلى مدينة سوتشي الروسية، حيث استقبله نظيره فلاديمير بوتين، ووزيرا الخارجية والدفاع الروسيين. اللقاء الثالث من نوعه في الشكل والمكان، يتقاطع مع سابقيه في المضمون أيضاً، فقد جاء في توقيت لافت تتطلع فيه أنظار العالم إلى دمشق وحلفائها لبيان خطوتهم المقبلة، بعدما حملت الأشهر الأخيرة تغيّرات جذرية في مجريات الميدان. وكما كانت الزيارة الماضية تتويجاً لإنهاء نفوذ «داعش» في سوريا، وممرّاً لمسار سياسي جديد ولد في سوتشي، يشير لقاء أمس إلى نهاية مرحلة على الأرض، من شأنها تحفيز «التسوية السياسية» وفق آليات «سوتشي» نفسه. الحرص الروسي على التحرك ضمن إطار «الشرعية الدولية»، انعكس تنسيقاً مع الحكومة السورية في الخطوات التي يجري العمل عليها مع الدول المعنية بالتسوية. وكما دعمت دمشق مسبقاً جهود المحادثات في أستانا وسوتشي، أكد الأسد أمس استعداد بلاده للخطوة المقبلة على المسار نفسه، وهي تشكيل «اللجنة الدستورية»، في موازاة الإصرار على ربط التسوية بمنجزات «سوتشي» و«أستانا» فقط. إذ أكد أن حكومته سوف ترسل إلى الجانب الروسي «في أقرب فرصة» قائمة الأسماء التي ترشحها لتمثيلها في «اللجنة الدستورية»، والتي «ستبدأ أعمالها بمشاركة من الأمم المتحدة». النقطة اللافتة في حديث الرئيس السوري، كانت إشارته إلى أن «اللجنة» ستعمل على «مناقشة الدستور الحالي»، لا العمل على دستور جديد، وهو تفصيل كان سبق وأحدث خلافاً بين الجانبين الحكومي والمعارض، قبل تبني الرئيسين الروسي والأميركي (دونالد ترامب)، صيغة «التعديل الدستوري، والانتخابات الحرة والعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة... من خلال مسار جنيف وفق القرار 2254»، وذلك في بيان مشترك صدر عنهما من فييتنام، منتصف تشرين الثاني الماضي. وبحث لقاء أمس، على ما نشرته الرئاستان السورية والروسية، جانباً هاماً يخص إعادة الإعمار ودفع الاقتصاد وتسوية الملفات الإنسانية، وأكد بوتين أن ما سبق يعد شرطاً مهماً لنجاح العملية السياسية، مشيراً إلى أن بلاده تعوّل على «مساعدة من الأمم المتحدة والدول المعنية» لحل هذه القضايا. الرئيس الروسي لفت أيضاً، إلى أن العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية مكّنت من «استعادة مناطق هامة... وتحييد الخطر عن العاصمة دمشق»، مضيفاً أنه «مع بداية العملية السياسية في مرحلتها الأكثر نشاطاً... نفترض أنه سيتم سحب القوات المسلحة الأجنبية من أراضي الجمهورية العربية السورية».

ما جاء في الزيارة من توجه نحو دفع عمل «اللجنة الدستورية» سوف يستجلب نشاطاً ديبلوماسياً نشطاً لحلحلة الملفات العالقة منذ آخر جولة محادثات عقدت في جنيف. وتشير المعطيات إلى أن العمل الأهم، حتى انعقاد اجتماع سوتشي المقبل (في تموز) ــ إلا إذا أعلن عن جولة جديدة من محادثات جنيف قبله، سوف يكون على الجانب المعارض، الذي لا يبدو في أفضل حالاته الآن، خصوصاً أن الخلاف حول تمثيل منصات المعارضة التي غابت عن «سوتشي» في «اللجنة الدستورية» لا يزال قائماً حتى الآن. ويفترض أن تلعب جهود «الدول الضامنة» في أستانا، دوراً هاماً في التحضير لتفاعل «إيجابي» من الجانبين الحكومي والمعارض، في مرحلة تشكيل «اللجنة». وهو دور يمكنه أن يكون منفصلاً عن مسار المحادثات في جنيف، في حال تعثّر هناك، على ما أشارت تصريحات متكررة من مسؤولي تلك البلدان الثلاثة. وآخر تلك التصريحات جاء أمس، على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي أشار إلى أن «الدول الغربية لا تبدو متحمسة لإحياء مسار جنيف... وأخشى أنه في حال لم يتطور هذا الأمر (المحادثات) في جنيف، ولم تتخذ خطوات، فيمكن التوجه نحو منصة أخرى، قد تكون أستانا على سبيل المثال»، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول».
التطورات الأخيرة ترافقت مع استمرار العمليات العسكرية للجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، ضد تنظيم «داعش» المحاصر في مخيم اليرموك وأجزاء من الحجر الأسود. وعلى رغم الاستهداف الجوي والمدفعي المكثف لنقاط التنظيم داخل الحيّين، فقد تمكن مسلحو التنظيم من إبطاء تقدم الجيش مستفيدين من طبيعة المنطقة السكنية، وشبكة الأنفاق التي تربط الخطوط الدفاعية مع عمق المخيم. وعلى رغم ضراوة المعارك على أطراف المخيم، سقطت قذائف صاروخية عدة على حيي الزاهرة القديمة والشيخ محي الدين، وتسببت بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية. وبالتوازي، استكملت قوات الأمن الداخلي دخولها عدداً من البلدات في ريفي حمص وحماة، عقب انتهاء عمليات ترحيل عدد من المدنيين والمسلحين نحو الشمال السوري. وبعد مدينة الرستن وتلبيسة، دخلت القوات الحكومية ناحية حر بنفسه في ريف حماة، برفقة ورشات تابعة لشركة كهرباء حماة ومؤسسة المياه والخدمات الفنية، إلى جانب الفرق الطبية، كما تم إنشاء مكاتب خاصة بإجراء عمليات «التسوية» للمسلحين الذي بقوا في تلك البلدات.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout