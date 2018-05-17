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القضاء الألماني يوجه "ضربة موجعة" لأردوغان

17
MAY
2018
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رفضت محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، دعوى استئنافية تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأجل منع قصيدة تسخر منه على قناة ألمانية  بشكل كامل.
وكان عرض القصيدة الساخرة قد زاد من تأجيج العلاقات المتوترة بين برلين وأنقرة، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز".
 
ووافق قضاة ألمان في محكمة أقل درجة، في وقت سابق، على حجب أجزاء من القصيدة التي ألقاها الكوميدي الألماني جون بوهميرمان، قبل عامين.
 
وكان الكوميدي الساخر قد تقدم بدعوى استئنافية ضد الحكم الذي قضى بحظر أجزاء من قصيدته.
 
واستند طلب إلغاء القصيدة إلى اعتبار مضمونها ذا إيحاءات جنسية، ومسيئا للرئيس التركي، لكن القضاء اعتبار الادعاءات غير واضحة بشكل كاف.
 
وأكد الحكم الصادر حديثا، أنه من غير ممكن منع العمل كاملا، بالنظر إلى وجود قوانين ألمانية تضمن حرية التعبير.
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