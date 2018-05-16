مصري مسافر بالدراجة إلى كأس العالم يستغيث

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ذكر مشجع الكرة المصري محمد نوفل الذي قرر الوصول إلى روسيا على متن دراجة هوائية لحضور المونديال، أنه تقطعت السبل به في عاصمة رومانيا بوخارست، نظرا لمنع أوكرانيا له من دخول أراضيها.

وأوضح نوفل أن الحل الوحيد لدخوله هي الاستحصال على استثناء من وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب من وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف في حديث متلفز أنه لا يزال في بوخارست منذ أسبوع بحثا عن بدائل أخرى، مشيرا إلى أن مغادرته أراضي رومانيا قد تتم على متن الطائرة عبر ليتوانيا أو تركيا، ومنها إلى روسيا، مضيفا أنه لن يعود إلى مصر، وسيبحث عن بدائل الوصول إلى روسيا.