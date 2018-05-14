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فيروس "مرعب"... كيف تتجسس حكومات عربية على مواطنيه

14
MAY
2018
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن ظهور فيروس "مرعب"، لكافة مستخدمي الإنترنت وتحديدا الهواتف الذكية العاملة على نظام تشغيل "أندرويد" في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

أشارت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية المتخصصة في أمن المعلومات، إلى أنها توصلت إلى معلومات عن انتشار فيروس "مرعب" عبر تطبيق "تيليغرام" على أجهزة "أندرويد"

 

وأوضحت أن الفيروس الذي يحمل اسم "حديقة الحيوانات" (زو بارك ZooPark)، تستغله حكومات عربية للتجسس على مواطنين، بحسب ما نشره موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص.
وأشارت "كاسبرسكي لاب" إلى أن خبراءها تمكنوا من رصد خريطة انتشار فيروس "زو بارك" في العالم، ليجدوا أنها تتركز في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه يمكن أن يتم استخدام ذلك الفيروس في عمليات مكافحة ورصد الإرهاب، بحسب ما نشره موقع "سبام فايتر" التقني المتخصص.


ويمكن لـ"زو بارك" أن يسيطر على أي هاتف ذكي ويتحكم في عمله عن بعد، مثل تسجيل كافة اتصالاته، وإرسال نسخة من قائمة الاتصالات الخاصة، والحصول على نسخة من رسائله القصيرة أو بريده الإلكتروني، ونسخة من محادثاته على أية تطبيقات تراسل سواء "واتسآب" أو "تيليغرام" أو "فيسبوك"، أو حتى تشغيل الكاميرا الخاصة به والتقاط صور من دون علمه، أو أخذ "سكرين شوت" من الهاتف، وإرسال نسخة كاملة من كل صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به.

وأشار موقع "أندرويد هيدلاينز" إلى أن أي من الحكومات التي يتهمها التقرير، لم تعلق على تلك التقارير بأية صورة من الصور، سواء بالنفي أو الإيجاب.

 

(sputnik news)

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