رصد أعلى موجة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية

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سجلت محطة الأرصاد الجوية الأوتوماتيكية بالقرب من جزيرة كامبل، وعلى بعد 700 كيلومتر جنوب سواحل نيوزيلندا، موجة ارتفاعها 23.8 متر.

وتعتبر هذه الموجة الأكبر في المحيط الهادئ والتي يتم رصدها بواسطة عوامة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، بحسب موقع Phys.org.

وحطمت الموجة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2012، حيث كان ارتفاع الموجة حينها في المحيط 22.03 متر.

وبحسب العلماء، كان يمكن للعاصفة أن تولد موجات أعلى، ولكن العوامة لم ترصدها، وقد تكون نشأت في الفترة التي لم تكن فيها محطة الرصد عاملة، حيث تعمل 20 دقيقة كل ثلاث ساعات لتوفير طاقة البطارية.

يذكر أنه في عام 2013 رصدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية موجة في شمال المحيط الأطلسي ارتفاعها 19 مترا. وبلغ ارتفاع أعلى موجة رصدت في التاريخ أكثر من 500 متر، وحدثت عام 1958 نتيجة انهيار أرضي في خليج ليتويا في ألاسكا.