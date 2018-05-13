بالفيديو - حريق ببرج سكني في دبي والدفاع المدني يتدخل

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أخمد الدفاع المدني في دبي بالإمارات حريقا اندلع في أحد الأبراج السكنية، حيث نجح أيضا في إجلاء القاطنين دون أن تسجل أية إصابات. وفقا للمكتب الإعلامي بحكومة دبي، الأحد.

وذكر المكتب الاعلامي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، بكل كفاءة على حريق شب في برج زن بمنطقة المارينا رغم الرياح الشديدة والأتربة حاليا".

وأضاف: "لم يتم تسجيل أي إصابات من جراء هذا الحادث وقامت الفرق المختصة باخلاء جميع القاطنين في البرج".

وتتداولت صحف و مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مقاطع فيديو ظهرت فيها ألسنة النبران مشتعلة بالبرج.