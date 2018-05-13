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ماذا قال الوليد بن طلال في أول لقاء جمعه مع الملك السعودي!

13
MAY
2018
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نشر الأمير الوليد بن طلال تغريدة مرفقة بمجموعة من الصور، تضمنت لقاء "نادر" جمعه مع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعد هذا هو اللقاء الأول، الذي يجمع الوليد بن طلال مع الملك سلمان، منذ خروجه من "الريتز كارلتون" يناير/كانون الثاني الماضي، بعد احتجازه على خلفية تهم فساد، ضمن حملة شنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شملت عددا كبيرا من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

وظهر الوليد في أكثر من مناسبة، عقب خروجه من "الريتز كارلتون"، نافيا تعرضه لأي إساءة خلال فترة احتجازه، أو إبرامه أي تسوية مع الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه.

ووصف الوليد، الملك سلمان، في تغريدته بـ"والدي"، و"ووالد الأمة"، بعدما أرفق تغريدته بصوره وهو يصافح الملك السعودي.

وقال الوليد بن طلال، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر": "بتشريف والدي الملك سلمان تشرفت بحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

وتابع قائلا "أشكر أخي معالي تركي آل شيخ (رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية) على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة".

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