مؤلمة ... الموت يغيب عروسين قبل ساعات من زفافهما!

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في حادثة أليمة ومروعة لقي عروسان برازيليان حتفهما في حادث مروري بسيارتهما قبل ساعات من زفافهما ، وتحولت استعدادات الزفاف، إلى تجهيزات جنائزية.

وكان العروسان “لوانا ألفيس”، 36 عاماً، وعريسها “رودريغو نوغيرا”،31 عاماً، يتجهان لعقد قرانهما في إحدى القاعات بجنوب شرق البرازيل، ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

فإنه في الليلة التي سبقت الزفاف، كان العروسان في الطريق إلى منزلهما؛ لإنهاء التجهيزات الأخيرة به، لكن سيارتهما اصطدمت بأخرى، ما أدى لوفاة العروس على الفور، ووفاة سائق السيارة الأخرى، فيما نقل “رودريغو” إلى المستشفى في حالة خطرة، وتوفي هناك.

وتعرض أقارب العروسين لصدمة كبيرة، عند سماعهم الخبر، الصاعق الذي حول الفرح إلى مأتم حيث وصل عدد كبير لمكان الزفاف، وبعد سماعهم الخبر أخذوا يحضرون لمراسم الدفن بدلاً من الحفل.