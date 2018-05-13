قتلى وجرحى في تفجيرات انتحارية بكنائس في إندونيسيا

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قتل 6 أشخاص وأصب 35 آخرون على الأقل في تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية فرانس بارونغ مانغيرا إنه "يجري تحديد هوية الضحايا".

وأوضح مانغيرا أن التفجير الأول استهدف الكنيسة المريمية الكاثوليكية في المدينة في الساعة السابعة صباحا، ما أدى إلى مقتل شخص، إضافة إلى الانتحاري نفسه، وإصابة 13 شخصا آخرين، بينهم اثنان من رجال الشرطة.

واستهدف التفجيران الآخران كنيسة بروتستانتية وكنيسة خمسينية، فيما لم تعلن بعد تفاصيل عن حصيلة ضحايا هذين الهجومين.

وحسب وكالة رويترز، فإن السلطات تحقق فيما إذا كان تفجير وقع في كنيسة رابعة.