توقيف امرأة أمريكية انتحلت شخصية أميرة سعودية

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قضت محكمة أمريكية بتوقيف مواطنة ادعت أنها أميرة سعودية وحاولت دخول سفارة الرياض لدى واشنطن عنوة.

وأوضحت قناة NBC Washington أن المتهمة تدعى لاتويا ماهوني سميث، وتنتحل عدة أسماء مستعارة، وقبض عليها بعد محاولتها دخول السفارة السعودية في واشنطن عنوة، زاعمة بامتلاكها وثائق مهمة تريد تسليمها للسفير السعودي شخصيا.

وأشارت القناة إلى أن المتهمة أدينت بتجاهل أوامر القضاء ومحاولتها الوصول إلى مقر البعثة السعودية على الرغم من صدور أمر قضائي ببقائها بعيدا عنه، الأمر الذي دفع القاضي لإصدار حكم مستعجل اليوم قضى بتوقيفها على ذمة التحقيق.

وأضافت القناة أنه، أسندت للسيدة المذكورة اتهامات بتهديد البيت الأبيض، وإزعاج السلطات باتصالات هاتفية بالموظفين في مكتب الخارجية وبرئيس البروتوكول طالبة استقبالها، والسماح لها بالدخول للاجتماع مع المسؤولين في تلك المقرات الحكومية.