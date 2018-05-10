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كيف علقت روسيا وإيران على العدوان الاسرائيلي على سورية؟

10
MAY
2018
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش “الإسرائيلي” على مواقع داخل سوريا الليلة الماضية. وأضاف بيان الدفاع الروسية ان “إسرائيل” أطلقت على المواقع السورية 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية حيث استهدف الهجوم مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية والدفاع الجوي السوري.

وأعلنت الوزارة ان “إسرائيل” استخدمت 28 طائرة في الهجوم على مواقع بسورية أطلقت نحو 60 صاروخا على مواقع في سوريا.

كما نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أبو الفضل حسن بيغي أن تكون بلاده هي من نفذت ضربة صاروخية على مواقع في هضبة الجولان أمس، مؤكدا أن الجيش السوري هو من قام بالضربة الصاروخية.
وقال حسن بيغي في حديث لوكالة "سبوتنيك" ان "إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التي تم إطلاقها أمس الأربعاء ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا".
وأضاف: "عندما تعدت علينا "داعش" وقررنا الرد قمنا بهجوم صاروخي على مواقع للتنظيم في دير الزور وأعلنا ذللك فورا".
وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية في سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: "لا تواجد عسكري لإيران في سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هي سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد".
وتابع المسؤول الايراني ان على كيان الاحتلال ان يعي أن "الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد".

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