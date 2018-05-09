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ردود أفعال دولية وإقليمية على قرار ترامب

9
MAY
2018
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أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران موجة من ردود الأفعال الدولية والاقليمية تفاوتت بين المؤيد والمعارض له.

فالاتحاد الاوربي وعبر مفوضته موغريني رفض القرار وناشد ايران بالمحافظة على الاتفاق وأكدت موغريني أن الاتحاد يعلن التمسك بالاتفاق النووي والذي جاء بعد اثني عشر عاما من الدبلوماسية وأن الاتفاق ملك للجميع حيث أنه بني عبر الحوار والدبلوماسية.

اما بريطانيا والمانيا وفرنسا فاكدت في بيان مشترك التزامها بالاتفاق النووي مع إيران وأنها تأسف لقرار ترامب الانسحاب منه كما اكدت ضرورة انقاذ مايمكن انقاذه من الاتفاق النووي وحذرت من أية تداعيات يمكن ان تنجم عن قرار ترامب.

وعبرت روسيا عن خيبة املها لقرار الرئيس ترامب الاحادي الجانب معتبرة أن تصرفات واشنطن تدوس على اعراف القانون الدولي وتهدد الامن العالمي .

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عبرعن قلقه الشديد ازاء القرار الاميركي داعيا كل الاطراف الالتزام بتعداتها.

المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين حذر من ان الانسحاب الاحادي للولايات المتحدة من الاتفاق هو قرار سيتسبب بعدم الاستقرار وبنزاعات جديدة.

سوريا أعلنت أنها تدين بشدة قرار الرئيس الأميركي الأمر الذي يثبت مجددا تنكّر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات.

بالمقابل جاء التصريحات الاسرائيلية وبعض الأنظمة العربية متطابقة في تأييدها للقرار الامريكي إذ وصف رئيس وزراء الكيان قرارالانسحاب بالشجاع واشار الى ان جيش كيانه جاهز لتوجيه الضربات لكل من يحاول الاعتداء عليه حسب قوله مضيفا ان كيانه مصر على منع إيران من التمركز عسكريا في سوريا , وفق ما قال .

اما السعودية والبحرين والامارات فرحبت بقرار ترامب ,وقالت الخارجية السعودية ان الرياض تؤيد ما تضمنه الإعلان عن إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

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